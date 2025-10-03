"Cuneo, una città da leggere – Fotografia tra le pagine invisibili di una città": dal 4 al 26 ottobre mostra a Palazzo Santa Croce

Cuneofotografia APS - Inaugura Sabato 4 ottobre presso Palazzo Santa Croce la mostra fotografica "Cuneo, una città da leggere – Fotografia tra le pagine invisibili di una città", un progetto espositivo che invita il pubblico a scoprire la città sotto una nuova luce: quella della narrazione visiva.

Non una guida turistica, non una celebrazione dei luoghi simbolo: questa mostra è un invito alla lettura lenta e attenta del tessuto urbano, dove ogni fotografia si fa pagina silenziosa, riga nascosta, parola lasciata ai margini. Attraverso scatti che colgono dettagli minimi, architetture quotidiane, segni del vissuto urbano spesso trascurati, la città di Cuneo si racconta in modo intimo e inedito.

Un percorso poetico che propone una visione alternativa del paesaggio urbano, lontana dalle cartoline e vicina all’esperienza reale di chi vive, attraversa e osserva la città. Le immagini diventano così strumenti di ascolto, capaci di restituire emozioni, memorie, domande.

"Cuneo, una città da leggere" è più di una mostra: è un invito a rallentare, a fermarsi, a guardare con occhi nuovi. A leggere la città non per ciò che mostra, ma per ciò che nasconde.

Informazioni utili:

Sede della mostra: Palazzo Santa Croce – Cuneo

Aperta dal 4 al 26 ottobre 2025

Orari di apertura: Venerdì e Sabato 16:00-19:00 – Domenica 10:00-12:00/16:00-19:00

Ingresso: Gratuito

Contatti: tel 349 1338752 – mail@cuneofotografia.it – www.cuneofotografia.it