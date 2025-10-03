Cuneo, workshop gratuito sul Bilancio 2026/2028 con Elena Brunetto

L’A.I.S.P.A. apre le iscrizioni al Workshop previsto per mercoledì 8 ottobre alle ore 14 presso lo Spazio Incontri Fondazione CRC a Cuneo (Via Roma, 17) rivolto agli amministratori e dipendenti comunali e di enti pubblici, nonché ai loro collaboratori, sul tema del Bilancio 2026/2028.

Interverrà la dott.ssa Elena Brunetto, docente I.F.E.L., già Dirigente Divisione Finanziaria della Città di Torino ed Articolista de “Il Sole 24 Ore”, per un pomeriggio di approfondimento sui principali aspetti e novità della bozza della Finanziaria, ai fini della redazione dei bilanci pubblici entro la fine dell’anno.

«Vorremmo offrire un momento di formazione e confronto che sia di effettivo supporto agli enti locali, in linea con la ‘mission’ della nostra associazione, coinvolgendo un relatore di alto profilo professionale come la dott.ssa Brunetto. Confidiamo che gli operatori del settore colgano questa occasione, invitandoli a partecipare numerosi», afferma la Presidente di A.I.S.P.A., Serena Gasco.

L’ingresso è gratuito e verrà rilasciato un attestato di partecipazione. I posti sono limitati, l'iscrizione è obbligatoria tramite il seguente link:

https://forms.gle/5mf2s5CTEsufoJPn7

In allegato la locandina dell'evento.