04 ottobre 2025

Sant’Albano: cena di ringraziamento offerta dal Comune ai volontari della scuola dell’infanzia Vallauri

Ieri sera il sindaco e l’amministrazione si sono ritrovato in centro paese per rendere omaggio a un momento significativo di laboriosità e sacrificio

Il sindaco Massimo Ravera e l’amministrazione comunale di Sant’Albano Stura hanno voluto ringraziare tutti i volontari che negli ultimi mesi si sono prodigati nel rendere funzionale ed efficiente la riqualificata scuola dell’infanzia “Giancarlo e Fausta Vallauri”, riaperta e inaugurata a inizio settembre.

Il nutrito gruppo di santalbanesi si è ritrovato ieri a cena (offerto dalla stessa amministrazione) per festeggiare l’evento e per continuare su questa strada l’opera fatta di aiuti e sacrifici da parte della comunità locale.

Cristiano Sabre

