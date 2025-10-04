Sant’Albano: cena di ringraziamento offerta dal Comune ai volontari della scuola dell’infanzia Vallauri

Il sindaco Massimo Ravera e l’amministrazione comunale di Sant’Albano Stura hanno voluto ringraziare tutti i volontari che negli ultimi mesi si sono prodigati nel rendere funzionale ed efficiente la riqualificata scuola dell’infanzia “Giancarlo e Fausta Vallauri”, riaperta e inaugurata a inizio settembre.

Il nutrito gruppo di santalbanesi si è ritrovato ieri a cena (offerto dalla stessa amministrazione) per festeggiare l’evento e per continuare su questa strada l’opera fatta di aiuti e sacrifici da parte della comunità locale.