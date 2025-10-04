Confindustria Cuneo a Expo-Osaka: intervista a Andrea Gola - Versya Spa [VIDEO]

Quattordici imprese cuneesi hanno portato l’eccellenza della Granda all’Expo Universale di Osaka, dal 30 settembre al 3 ottobre, all’interno della più ampia missione internazionale di Confindustria Piemonte.

Dal confronto sulle strategie di internazionalizzazione al convegno “Piemonte meets Osaka”, passando per tre visite simbolo dell’industria giapponese – Nissha, Toyota e Panasonic – la missione ha rilanciato il legame tra Piemonte e Giappone.

Un’occasione per raccontare la forza del “Made in Piemonte” nei mercati che premiano innovazione, cura del dettaglio e visione globale. E per dimostrare che anche le imprese cuneesi sono pronte a giocare da protagoniste su palcoscenici mondiali.

Il commento di Andrea Gola (Versya Spa) nell'intervista che pubblichiamo di seguito.



Il Piemonte in Giappone

Il Piemonte rafforza il suo ruolo di ponte economico tra Italia e Giappone: nel 2024 ha contribuito per 1,3 miliardi all’interscambio bilaterale, pari al 10% del totale nazionale. L’export sfiora i 723 milioni, con settori in espansione come food, moda, farmaceutica e materiali. A conferma dell’attrattività territoriale, sono 19 le aziende giapponesi con sede legale in Piemonte, per un totale di 50 impianti produttivi e oltre 5.200 dipendenti.