Economia | 04 ottobre 2025, 19:21

L’azienda Renaudo cerca appassionato di ferramenta e utensileria

L’azienda Renaudo, leader nel settore ferramenta e utensileria, è alla ricerca di: 

  • un banconista/preparazione merci
  • un magazziniere 

disponibili nei weekend per il punto vendita di San Defendente di Cervasca.

Cosa offriamo:

  • un ambiente di lavoro stimolante e dinamico;
  • la possibilità di crescere professionalmente;
  • contratto CCNL del commercio full time 40 ore.

Cosa ci aspettiamo:

  • passione per il settore ferramenta e utensileria;
  • minimo di esperienza nel settore;
  • disponibilità ad imparare;
  • ottime capacità relazionali e comunicative con il pubblico;
  • flessibilità e proattività.

Se sei interessato, invia il tuo CV a info@renaudo.com indicando nell’oggetto: Candidatura banconista/preparazione merci oppure magazziniere

Non perdere questa opportunità!

Informazione pubblicitaria

