"Marco, la tua gentilezza resta nei nostri cuori"

Riceviamo e pubblichiamo un ricordo di Marco Peyracchia degli alunni e del personale della scuola primaria di Sampeyre :

"Caro Marco,

siamo i bambini e i ragazzi della scuola di Sampeyre.

Da quando non ci sei più, sentiamo tanto la tua mancanza, e ora che è iniziato il nuovo anno scolastico la tua assenza si fa sentire ancora di più.

Ricordiamo con affetto la tua gentilezza: quando ci accompagnavi a scuola con lo scuolabus, quando passavi a salutarci in mensa o a sistemare le nostre classi e il giardino.

Il tuo sorriso, la tua premura e la tua disponibilità resteranno sempre nei nostri cuori.

Vogliamo anche ringraziare di cuore la tua famiglia, Luisa e Ilaria, per i bellissimi giochi che ci hanno donato per l’intervallo: così, quando giochiamo, ci sembra un po’ che tu sia ancora qui con noi.

Gli alunni e il personale della scuola primaria di Sampeyre"