Bra, l’icona della Madonna Nera di Częstochowa al Santuario antico della Madonna dei fiori

L’icona pellegrina della Madonna Nera di Częstochowa, venerata come Regina della Polonia, di cui era molto devoto san Giovanni Paolo II, è arrivata al Santuario della Madonna dei fiori di Bra.

Il pellegrinaggio giubilare “da oceano ad oceano” con l’icona di Jasna Gora in difesa della vita, iniziato domenica 5 ottobre con il Rosario per la pace e la presentazione dell’evento, durerà fino a domenica 2 novembre.

La imago thaumaturga Beatae Virginis Mariae Immaculatae Conceptae in Claro Monte, secondo una leggenda, sarebbe stata dipinta dalla mano dell’evangelista Luca, che aveva conosciuto personalmente la Madonna e, quindi, avrebbe avuto la possibilità di riprodurre fedelmente il suo vero volto. L’antichissima tavola è custodita a Jasna Góra, nel Santuario di Częstochowa, dal 1382 per volontà del principe Ladislao di Opole.

Ecco il programma dettagliato della peregrinatio dell’icona della Madonna di Częstochowa con gli appuntamenti di preghiera presso il Santuario antico:

martedì 7 ottobre, ore 20.30, preghiera a Maria madre della Chiesa e Regina del Santo Rosario;

venerdì 10 ottobre, ore 20.30, preghiera per i sofferenti i sofferenti, gli ammalati e le vittime della violenza;

domenica 12 ottobre, ore 20.30, preghiera per la pace, per le intenzioni di Maria e della Chiesa;

martedì 14 ottobre, ore 20.30, preghiera per le famiglie e per la difesa della vita;

venerdì 17 ottobre, ore 20.30, preghiera per i sofferenti i sofferenti, gli ammalati e le vittime della violenza;

domenica 19 ottobre, ore 20.30, preghiera per le missioni della Chiesa;

martedì 21 ottobre, ore 20.30, preghiera per le famiglie e per la difesa della vita;

venerdì 24 ottobre, ore 20.30, preghiera per i sofferenti i sofferenti, gli ammalati e le vittime della violenza;

domenica 26 ottobre, ore 20.30, preghiera per la pace, per le intenzioni di Maria e della Chiesa;

martedì 28 ottobre, ore 20.30, preghiera per le famiglie e per la difesa della vita;

venerdì 31 ottobre, ore 20.30, preghiera per le anime del Purgatorio;

sabato 1° novembre, ore 20.30, preghiera a Maria Santissima, Regina di tutti i Santi;

domenica 2 novembre, ore 20.30, preghiera in suffragio per i defunti e chiusura del pellegrinaggio.

In tutte queste date, sarà possibile scrivere le proprie intenzioni, lodi e preghiere alla Madonna in un apposito quaderno, posizionato su un tavolino ai piedi dell’icona.