Cuneo, il circolo Arcipelago lancia "Abitare il quartiere": al via i caffè di comunità tra sicurezza, commercio e socialità

Negli ultimi mesi Corso Giolitti, a Cuneo, e l'area della stazione sono tornati al centro del dibattito cittadino, tra (ponendo l'attenzione su questioni di) sicurezza, commercio, marginalità, convivenza e utilizzo dello spazio pubblico.

"Come circolo Arcipelago ci siamo interrogati molto su: cosa possiamo fare noi, essendo qui? E avendo scelto di esser qui? - riporta la nota dell'associazione. Annunciamo così l'iniziativa Abitare il quartiere – Caffè di comunità: momenti di confronto e incontro nel circolo alternati da momenti fuori, nello spazio pubblico, per incontrare chi vive e frequenta quotidianamente questa zona, ascoltare punti di vista diversi e creare rete tra persone che hanno a cuore il quartiere perché ci vivono, ci lavorano o lo frequentano. Non nell'ottica nostalgica del 'era meglio prima', ma piuttosto con uno sguardo critico che legga la realtà di oggi delle città italiane e si dia strumenti per garantire la sicurezza e il benessere di tutti e tutte, nessuno escluso. Il filo riparte dalla progettazione di 'Teoria del cambiamento' che nel 2023 è stata proposta al quartiere tramite Ritessere Fiducia, un percorso di progettazione partecipata dedicato a Cuneo Centro e alla zona stazione, che aveva coinvolto cittadini e realtà del territorio per individuare bisogni e possibili azioni. Tra le priorità emerse c'erano la creazione di spazi di comunità e relazione e la rivitalizzazione del tessuto economico".

"Arcipelago nasce anche come risposta concreta al primo bisogno, diventando spazio stabile di incontro tra diverse posizioni e diverse visioni della città e del quartiere. E per provare a dare una risposta anche alla seconda necessità, occorre costruire anche occasioni di incontro sul tema del commercio e della rete tra commercianti. E la questione è particolarmente attuale. Il Comune di Cuneo ha infatti appena avviato il procedimento per valutare, per 30 giorni, una limitazione degli orari delle attività commerciali interessate di Corso Giolitti e delle vie limitrofe, con cessazione della vendita alle 19.30 e ripresa alle 7".

"Per questo giovedì 8 ottobre, alle 8:30, ospiteremo il primo 'Caffè dei commercianti: un incontro informale, davanti a un caffè, per condividere informazioni, confrontarsi sugli effetti della misura e ricostruire una rete tra le attività del quartiere. Invitiamo a partecipare anche il Comune, che ha già confermato la presenza di un dirigente, Confcommercio e le altre realtà del territorio. Mettiamo a disposizione Arcipelago perché è questo che abbiamo sempre voluto essere: uno spazio aperto alla cittadinanza, dove ritrovarsi, discutere e far sentire la propria voce. Un luogo in cui le preoccupazioni quotidiane possano diventare domande condivise e proposte da portare avanti insieme. Crediamo che chi vive e lavora in un quartiere debba poter partecipare alle scelte che lo riguardano. Questo significa ascoltare i commercianti, riconoscere il valore delle relazioni che tengono vive le strade e dare il giusto peso alle conseguenze delle decisioni pubbliche. Il nostro quartiere merita attenzione, rispetto e la possibilità concreta di contare. Anche un caffè può essere un primo passo per organizzarsi e rivendicare questo spazio".



