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Attualità | 06 ottobre 2026, 18:40

Ultimati i lavori sul Po a Revello in località "Cascina Maero"

Nuova scogliera, ripristino delle sponde e pulizia dell'alveo per contrastare l'erosione e mettere in sicurezza abitazioni e terreni agricoli. La vicesindaco Antonella Rolle: "Un intervento atteso, frutto della collaborazione tra enti"

Ravello, i lavori sul fiume Po

Ravello, i lavori sul fiume Po

Sono stati ultimati in questi giorni i lavori di sistemazione idraulica lungo il fiume Po, in località 'Cascina Maero'.

Un intervento atteso e fortemente voluto dall'Amministrazione comunale, che negli ultimi mesi ha seguito con attenzione le criticità emerse lungo questo tratto del corso d'acqua, interessato da fenomeni di erosione e dalla necessità di rafforzare le difese della sponda.

I lavori, affidati ad Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) hanno previsto la realizzazione di una nuova scogliera a protezione della sponda, il ripristino dei tratti maggiormente compromessi dall'erosione e un'importante operazione di pulizia dell'alveo.

Particolare attenzione è stata dedicata alla correzione di un'ansa considerata critica e alla movimentazione del materiale litoide, utilizzato anche per rafforzare le difese già presenti lungo il corso del fiume.

"Si tratta di un intervento che aspettavamo e che abbiamo fortemente voluto per affrontare una situazione di criticità che interessava un tratto particolarmente delicato del Po – spiega la vicesindaco Antonella Rolle –. Le opere realizzate consentono di migliorare la protezione della sponda e di rafforzare la sicurezza di un'area dove sono presenti abitazioni e terreni agricoli. È stato importante poter intervenire in tempi rapidi, grazie alla collaborazione tra gli enti coinvolti".

Le opere rappresentano quindi un intervento concreto di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, con l'obiettivo di ridurre i rischi legati all'erosione e alla dinamica del corso d'acqua.

"Ringraziamo Aipo per la rapidità e la professionalità dimostrate nell'esecuzione dei lavori – aggiunge Rolle – e i Carabinieri Forestali per il prezioso contributo nelle fasi di verifica, sopralluogo e monitoraggio. La collaborazione tra le diverse realtà coinvolte ha permesso di avviare e concludere il cantiere in tempi rapidi".


 

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