Sicurezza urbana integrata e videosorveglianza: operatori a confronto tra innovazione e privacy [FOTO]

Ha richiamato 110 partecipanti tra personale della Polizia Locale, Guardie dei Parchi e Carabinieri Forestali il convegno dedicato alla sicurezza urbana integrata e alla videosorveglianza che si è svolto nella sala Falco del Centro Incontri della Provincia di Cuneo. L'iniziativa è stata organizzata dalla Provincia di Cuneo in collaborazione con la Polizia Locale dell'Unione Montana Alta Langa.

L'appuntamento ha rappresentato un momento di aggiornamento e confronto sui sistemi di controllo del territorio e sulle problematiche connesse alla tutela dei dati personali. Particolare attenzione è stata dedicata all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza urbana e delle fototrappole alla luce delle più recenti indicazioni e sanzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Ad aprire i lavori è stato il presidente della Provincia, Luca Robaldo, che ha portato il saluto istituzionale dell'ente, evidenziando l'importanza di mettere a disposizione degli operatori strumenti aggiornati per affrontare in modo efficace e conforme alle normative le esigenze di sicurezza delle comunità locali.

Nel corso della mattinata Stefano Manzelli, coordinatore del gruppo di ricerca Sicurezza Urbana Integrata, ha approfondito il tema delle nuove tecnologie applicate al controllo del territorio, soffermandosi sull'impiego di bodycam, droni e dispositivi di videosorveglianza fissi e mobili, analizzati nel delicato equilibrio tra esigenze operative e data governance. Il suo intervento ha inoltre illustrato il servizio di supporto strategico rivolto alle pubbliche amministrazioni in materia di impianti di videosorveglianza urbana ad uso interforze, evidenziando l'importanza di una pianificazione integrata e conforme al quadro normativo vigente.

L'intervento di Gianluca Sivieri, comandante della Polizia Locale di Buccinasco, formatore della Scuola di Polizia Locale della Regione Lombardia e docente in materia di sicurezza urbana, ha approfondito gli aspetti applicativi delle norme attraverso l'analisi di casi concreti e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e amministrativi.

Particolare attenzione è stata dedicata all'impiego dei sistemi di videosorveglianza urbana e delle fototrappole, anche alla luce delle recenti indicazioni e dei provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali. Tra gli argomenti affrontati, gli adempimenti richiesti agli enti pubblici, l'equilibrio tra sicurezza e tutela della privacy, l'evoluzione delle tecnologie di monitoraggio del territorio e le ricadute operative delle più recenti disposizioni legislative. La partecipazione di circa 110 operatori provenienti da diverse realtà del territorio ha confermato il forte interesse verso una materia strategica, caratterizzata da continui aggiornamenti normativi e tecnologici.