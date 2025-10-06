Don Uberto nuovo sacerdote di Salmour, Loreto e Sant’Antonino: “Promessa di rinnovamento spirituale che rafforzerà i nostri legami”

Don Giuseppe Uberto accolto ieri, domenica 5 ottobre, per il suo inizio di cammino pastorale nelle comunità cristiane di Salmour, Loreto e Sant’Antonino di Salmour.

Il sacerdote è stato accompagnato per l’occasione da chi di fatto l’ha nominato: il vescovo di Fossano e Cuneo Piero Delbosco.

Un giorno di festa nel quale il sindaco salmourese Roberto Salvatore esprime la sua gioia: “Eccellenza Reverendissima, caro Don Giuseppe Uberto, è un grande onore per me darLe il benvenuto. L’accogliamo con immensa gioia e affetto, con il cuore pieno di speranza e fiducia, certi che la Sua presenza saprà portare nuova linfa e spiritualità alla nostra parrocchia. Desidero esprimere la nostra sincera gratitudine a Monsignor Del Bosco per la fiducia che ha riposto in Lei nel chiamarla a servire la nostra parrocchia. Siamo convinti che la Sua guida sapiente e il Suo impegno pastorale arricchiranno le comunità di Salmour, Sant’Antonino e Loreto, portando con sé nuova energia, stimoli e opportunità di condivisione. La Sua presenza rappresenta per tutti noi una promessa di rinnovamento, di speranza e di crescita spirituale.

Caro Don Giuseppe Uberto, Le auguriamo un buon inizio per il Suo ministero tra di noi. Fin da subito, sono certo che sapremo lavorare insieme per costruire una comunità più unita e solidale. Le offro la mia piena disponibilità, come Sindaco e come cittadino, a sostenerLa in ogni iniziativa che contribuirà a rafforzare il legame che ci unisce come comunità.

Concludo questo intervento, ma con il cuore ricco di gratitudine e di speranza, augurandoLe che il Suo cammino tra di noi sia sempre colmo di pace, gioia, amicizia e frutti abbondanti”.

Come già fatto a più riprese, il grazie e un augurio di buona fortuna al predecessore di don Uberto, don Giuseppe Fruttero, che per un quinquennio ha servito le tre comunità e il 19 ottobre si insedierà ai Salesiani di Lombriasco.

“Auguriamo a Don Giuseppe un lungo e fruttuoso cammino nella sua vita, con la speranza che possa continuare a vivere la sua missione con nuova passione e impegno”.