Confindustria Cuneo a Expo-Osaka: intervista ad Antonio Bertolotto (Marcopolo Engineering) [VIDEO]

Almec, Argea, Bios Management, Compet-e, Cuneo Lube, Eliotec, Fimet, Flextech, FTS, Marcopolo Engineering, Silvateam, Sisea, Università Pegaso e Versya hanno partecipato alla missione, aperta dal convegno “Piemonte meets Osaka” nel Padiglione Italia, con la presenza delle massime cariche regionali.

Tre visite aziendali strategiche – Nissha a Kyoto, Toyota a Nagoya e il Panasonic Museum a Osaka – hanno rafforzato il dialogo industriale, aprendo nuove opportunità per promuovere il know-how piemontese nei settori a maggiore innovazione.

Il commento di Antonio Bertolotto (Marcopolo Engineering) nell'intervista che pubblichiamo di seguito.

Piemonte e Giappone, un asse commerciale sempre più forte: nel 2024 l’interscambio ha toccato i 12,6 miliardi di euro, con 1,3 miliardi generati nella sola regione. Le esportazioni piemontesi superano i 700 milioni e il primo semestre 2025 si conferma in crescita. Boom per agroalimentare, farmaceutico e tessile. Intanto, sul territorio operano 50 stabilimenti giapponesi con oltre 5.000 addetti.