La Clen Legnami sas di Torre San Giorgio ricerca figura da inserire all'interno del reparto amministrativo contabile

Economia | 06 ottobre 2025, 12:30

La Clen Legnami sas di Torre San Giorgio ricerca una figura da inserire nel reparto amministrativo contabile.

Si richiedono:

  • Buona capacità di lavorare in team
  • Buona capacità di relazionarsi con il pubblico
  • Caricamento prima nota contabile
  • Registrazione fatture acquisto
  • Emissione ddt e fatture di vendita
  • Registrazione fatture estere e modelli intra
  • Registrazione corrispettivi  

Si offre:

Contratto di lavoro full time, sede Torre San Giorgio.

Per candidarsi, inviare CV a: amministrazione@clenlegnami.com


 

C.S.

