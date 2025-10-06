Cuneo, al Toselli torna “El teatro piemontèis” alla sua 30ª edizione

L’associazione culturale Teatrando Millennium ripropone anche quest’anno la rassegna concorso “El teatro piemontèis” giunta alla 30ª edizione. Dieci serate dedicate alle commedie dialettali in “lingua Piemontese” con la presenza delle più importanti compagnie teatrali del Piemonte organizzate con il patrocinio della Città di Cuneo.
L’intenzione è la valorizzazione delle realtà teatrali presenti sul nostro territorio oltre alla promozione della lingua piemontese e della cultura del Piemonte.
Parte attiva sarà il pubblico, che unitamente alla giuria tecnica, potrà votare per assegnare il premio a: Miglior spettacolo, Miglior compagnia, Migliore Regia, Miglior attore e Miglior attrice.
Gli spettacoli, che si terranno presso il Teatro Toselli di Cuneo, inizieranno puntualmente e tassativamente alle ore 21.
Si comincia domenica 9 novembre con la Compagnia I nuovi camminanti di Biella, poi sabato 20 dicembre da Collegno la Compagnia Alfa Tre, sabato 10 gennaio La compagnia La Bertavela – La Loggia, sabato 17 gennaio la Nuova filodrammatica Carrucese di Carrù, sabato 24 gennaio Ij Motobin di Villanovetta di Verzuolo, sabato 21 febbraio ospiteremo La compagnia d’la Vila di Verzuolo, sabato 28 febbraio da Carmagnola j’amis del teatro, sabato 7 marzo la Compagnia tre di picche di Fiano Torinesem sabato 14 marzo Il Gruppo teatro di Carmagnola. Per concludere, sabato 28 marzo con “I teatranti ancora una volta di Mondovì” e la premiazione dei vincitori della rassegna
LA PREVENDITA degli abbonamenti inizierà il martedì 14 ottobre e si concluderà sabato 18 ottobre presso la libreria Stella Maris di Cuneo – Via Felice Cavallotti 5 (orario 9-12,30 e 15,30-18,30)
Abbonamento per le dieci serate euro 100, biglietto per singolo spettacolo euro 13, ingresso gratuito fino ai 20 anni compiuti ridotto euro 10 dai 20 ai 25 anni.
Gli abbonati dello scorso anno avranno la prelazione per mantenere la stessa poltrona.
Chi fosse impossibilitato a sottoscrivere l’abbonamento nei giorni della prevendita può contattare gli organizzatori .Per qualsiasi esigenza telefonare al 347 8738733 o utilizzare la mail teatrando.eventi62@virgilio.it