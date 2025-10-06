 / Sanità

Sanità | 06 ottobre 2025, 14:23

Reuma Day al Carle: consulti gratuiti e informazioni sulle malattie reumatiche

Giovedì 9 ottobre l'ospedale di Cuneo aderisce al tour regionale promosso da Will Care e Aapra: desk informativo al mattino e visite specialistiche gratuite nel pomeriggio su prenotazione

Farà tappa anche a Cuneo, come in 10 ospedali piemontesi, il “Reuma Day tour”, promosso da Will Care in collaborazione con Aapra, associazione Ammalati Pazienti Reumatici Autoimmuni e numerose realtà associative e scientifiche del settore. L’appuntamento è giovedì 9 ottobre.
Al mattino ci sarà un desk informativo, allestito in collaborazione con Acumar (associazione cuneese malati reumatici), nell’atrio della Reumatologia dell’ospedale Carle.

Dalle 14,30 alle 16,30 consulti gratuiti con i reumatologi, nella palestra di terapia occupazionale della Reumatologia, con prenotazione obbligatoria al numero 3924030951.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte ed è stata approvata dall’Assessorato alla Sanità, che ne ha riconosciuto il valore in termini di prevenzione, sensibilizzazione e supporto al paziente reumatologico.

cs

