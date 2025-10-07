Garessio, successo per la prima edizione della “HAT Legend – Dual Sport Anni ’80 Fest” [FOTO]

Grande entusiasmo a Garessio per la prima edizione della “HAT Legend – Dual Sport Anni ’80 Fest”, andata in scena il lo scorso week end.

L’evento, dedicato alle moto d’epoca e ispirato alle leggendarie avventure della Dakar, ha visto la partecipazione di 110 piloti iscritti, con partenza e arrivo interamente nel Borgo Maggiore.

La “HAT Legend” ha reso omaggio ai protagonisti e allo spirito delle grandi competizioni off-road degli anni Ottanta, come testimoniato anche dall’immagine simbolo dell’evento, che ritrae Roberto Boano alla Dakar 1988.

Il programma ha previsto la partenza sabato 4 ottobre e l’arrivo domenica 5, con i motociclisti impegnati su percorsi panoramici che hanno valorizzato il territorio e le sue bellezze naturali.

"Un ringraziamento particolare - dice l'assessore Michele Odda - va agli organizzatori, al Comune di Garessio e ai numerosi volontari che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. La manifestazione è stata un ottimo volano turistico e commerciale, portando ricadute positive anche al comparto ricettivo e della ristorazione".