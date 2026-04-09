Torna la Green Food Week nelle scuole cuneesi

La prossima settimana sarà una “Green Food Week” per le scuole cuneesi, con una settimana di pasti e menù più sostenibili e rispettosi del pianeta.

Da sempre attenta all’impatto che l’alimentazione ha sull’ambiente e sulla salute, il Comune di Cuneo partecipa anche quest’anno alla Green Food Week , in programma dal 13 al 17 aprile prossimi e promossa da Foodinsider, in collaborazione con la Rete dei Comuni Sostenibili , per incentivare le mense italiane a proporre menù più sostenibili e rispettosi del pianeta.

Cuneo ha scelto di aderire all’iniziativa, unendosi idealmente a una grande tavola che riunisce mense scolastiche, universitarie, ospedaliere, aziendali, istituti di ricerca, associazioni e medici pediatri, tutti impegnati a fare la propria parte per la salvaguardia dell’ambiente. Scopo del progetto è infatti ridurre concretamente l’impatto dell’alimentazione sul clima, poiché, come dimostrano gli studi scientifici, il sistema alimentare è responsabile di oltre un quarto delle emissioni globali di gas serra. La Green Food Week rappresenta un’opportunità per riscoprire la dieta mediterranea, valorizzando i legumi come protagonisti del pasto, scegliendo cibi stagionali e locali, coltivati con metodi che preservano la fertilità del suolo, come il biologico, per garantire una maggiore qualità e sostenibilità.

La ristorazione scolastica cittadina prevede già comunemente l’utilizzo di prodotti locali e biologici nel menu, ma l’adesione all’iniziativa vuole sottolineare il ruolo che ciascuno di noi può rivestire, attraverso scelte consapevoli e sostenibili anche in campo alimentare, sulla riduzione dell’impatto ambientale.

Nei menù proposti nelle mense scolastiche comunali nel corso di tutta la settimana green verrà privilegiato il consumo di prodotti locali, biologici e alimenti a basso impatto ambientale. Nello specifico verrà modificato concretamente il menù, eliminando i secondi di pesce e carne e sostituendoli con piatti vegetariani a base di legumi e verdure.

La Green Food Week è un’occasione importante per esserci e contribuire a prendere coscienza del fatto che il clima siamo noi e possiamo scegliere di ridurre l’impronta ambientale insieme a tante persone e in modo conviviale ed etico.

L’Amministrazione intende contribuire attivamente nella promozione dei valori di sostenibilità e lo fa anche attraverso la ristorazione scolastica che coinvolge in media 1700 pasti giornalieri.

Per questo, tra il 13 e il 17 aprile verrà leggermente variato il menù settimanale che diverrà totalmente vegetariano e sarà così articolato:

LUNEDÌ: pasta alla crema di pesto, formaggio fresco, zucchine al forno e frutta fresca.

MARTEDÌ: passato di verdura e legumi con orzo, frittata alle verdure, patate prezzemolate, dessert.

MERCOLEDÌ: pasta all’olio EVO e salvia, polpette di legumi, insalata mista, frutta fresca.

GIOVEDÌ: pasta integrale al pomodoro, girotondi di verdura, fagiolini e pomodori, frutta fresca.

VENERDÌ: riso alla crema di zafferano, piselli al forno, carote agli aromi, frutta fresca.