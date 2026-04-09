ArcheoMUDI Tour ad Alba: l’archeologa svela i sotterranei della Cattedrale

Domenica 19 aprile, al Museo Diocesano di Alba, proseguono le visite guidate speciali al percorso archeologico accompagnati da una archeologa professionista. Un viaggio affascinante che trasforma la visita in un’emozionante esplorazione, dove il passato prende vita grazie alla voce e all’esperienza di chi lo studia ogni giorno.

Un tour speciale guidato all’interno del percorso archeologico sotto la Cattedrale di San Lorenzo ad ALBA (CN): una vera archeologa sarà pronta a svelare storie, segreti e curiosità del passato! Durante la visita, passeggerai tra antiche strutture, scoprendo come vivevano le persone di un tempo, quali strumenti utilizzavano e quali tracce hanno lasciato dietro di sé. Perfetto per chi ama scoprire, imparare e lasciarsi sorprendere.

Due turni di visita: ore 15.30 e ore 17.00. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE visita guidata con l’archeologa + biglietto di ingresso al museo. Adulti: 10 €, adulti abbonati Torino Musei: 5 €, ridotto dai 6 ai 14 anni: 6 €, ridotto dai 6 ai 14 anni abbonati Torino Musei: 3 €, under 6 anni: gratuito