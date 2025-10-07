Gli alunni della primaria di Garessio alla scoperta del ponte Romano e delle frazioni

Hanno preso il via anche quest'anno le "Uscite sul territorio", organizzate dalla scuola primaria dell' Istituto comprensivo di Garessio, in collaborazione con il Cai.

Un progetto outdoor per la valorizzazione del territorio che integra la didattica all'aria aperta con attività che esplorano e promuovono le risorse locali.

"L'obiettivo - spiegano dalla scuola - è quello di rafforzare il legame della comunità con il proprio ambiente e patrimonio".

La prima uscita è stata organizzata con le classi quarta e quinta che hanno visitato il Ponte Romano di Piangranone: un sito archeologico che testimonia l'antica presenza romana nella zona di Garessio.



I bambini hanno intrapreso un percorso di circa 9 km attraversando i boschi che collegano le frazioni di Piangranone -Deversi e Bastianetti. Il Ponte è stato ripulito lo scorso maggio dal Cai su segnalazione del Comune di Garessio.