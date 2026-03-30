Bra, un bottino di riconoscimenti letterari per la poetessa Giuliana Bertolusso

Bra ha la sua poetessa: si chiama Giuliana Bertolusso. La critica ha apprezzato in questi anni la poetica, l’eleganza stilistica, l’accurata scelta linguistica e la profondità delle tematiche espresse nei suoi componimenti.

Proprio il 28 febbraio è stata ancora una volta protagonista, ottenendo un 1° posto al Premio letterario nazionale “Il giro d'Italia delle poesie in cornice 2025”, indetto dalla Montedit di Melegnano. La giuria è stata conquistata dalla sua poesia Pensare, che le ha guadagnato orgoglio e soddisfazione.

Godetevi innanzitutto il testo, sul quale prima Giuliana Bertolusso ha disegnato la sua biografia, in un giorno di inizio primavera.

"Sono Giuliana Bertolusso, insegno nella scuola primaria e scrivo poesie sin da ragazzina per donare a me stessa e agli altri sensazioni ed emozioni. Ho pubblicato diversi libri di poesie, l’ultimo è recentissimo, essendo uscito a dicembre 2025. Partecipo a vari concorsi letterari; in molti sono stata premiata con menzioni della Giuria, segnalazioni di merito (ultimo a Torino domenica 22 marzo) e in alcuni mi sono classificata al primo posto. Tra questi c'è il Premio letterario nazionale 'Il giro d'Italia delle poesie in cornice 2025', indetto dalla Montedit di Melegnano nel quale mi sono classificata al 1°posto e per il quale mi è stato consegnato il trofeo, l'attestato e pubblicazione omaggio di un mio libro di poesie nella premiazione del 28 febbraio". Applausi!

Pensare

Pensare

è fermare il tempo,

è scoprire il volto nascosto

degli esseri e delle cose.

Pensare

è ritrovarsi

in un universo nuovo

e vivere in un ambiente diverso.

Pensare

è rompere la conchiglia

dei nostri gusci

e aprirsi un sentiero

attraverso le spine.

Pensare

è svelare i fili

attaccati agli avvenimenti

e aprire una finestra sul mondo.

Pensare

è strapparsi al tempo,

immergersi nell'eternità,

è trapassare la realtà.

Pensare

è vivere,

è comunicare.