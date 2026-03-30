“Polenta con il Cappello”: Cherasco abbraccia gli Alpini in una serata di solidarietà

Una serata intensa, partecipata e carica di significato quella andata in scena sabato 28 marzo presso il palazzetto dello sport cittadino, dove il gruppo Alpini di Cherasco ha organizzato l’evento denominato “Polenta con il Cappello”. Un appuntamento che, pur nella sua semplicità conviviale, si è trasformato in un autentico momento di unione per l’intera comunità, richiamando alpini, amici degli alpini e numerosi cittadini.

L’iniziativa è stata interamente organizzata dai volontari del gruppo Alpini, che con impegno, dedizione e spirito di servizio hanno curato ogni dettaglio dell’evento. A coordinare la macchina organizzativa, sotto una regia energica e instancabile, il vulcanico responsabile Marco Bogetti, il capogruppo Tonino Piovano, le figure carismatiche di Dario Chianchia, Angelo Taricco e molti altri, tutte figure centrali nella riuscita della serata.

Il palazzetto dello sport, appositamente allestito per l’occasione, ha accolto un pubblico numeroso fin dalle prime ore della serata, restituendo un colpo d’occhio di grande partecipazione e calore umano. Elemento centrale dell’evento è stata la cena, completamente gratuita, offerta a tutti i presenti come gesto concreto di condivisione e accoglienza. Ai fornelli le donne del gruppo, le celebri “cuoche con il cappello”, che con passione e competenza hanno preparato piatti della tradizione, espressione autentica del territorio.

Accanto al momento conviviale, la serata ha assunto un profondo valore solidale. Durante l’evento è stata infatti organizzata una call benefica che ha permesso di raccogliere la significativa somma di 2.605 euro. L’intero ricavato sarà devoluto a sostegno di una famiglia della zona che sta affrontando una situazione estremamente difficile, con tre figli gravemente ammalati. Un gesto concreto che testimonia, ancora una volta, la grande sensibilità e generosità della comunità.

Numerose le presenze istituzionali e associative: hanno partecipato il sindaco e tutti gli amministratori della città, insieme a diverse realtà del territorio quali l’associazione Ruote d’Epoca, i Lions Cherasco, la Cantoria di Cherasco e l’associazione Il Sorriso. Presenti anche molti gruppi Alpini provenienti da Castino, Piobesi-Corneliano, Sommariva Perno, Barolo, Alba, Bra e Diano d’Alba, oltre a moltissimi Alpini e amici degli Alpini di Cherasco.

La serata è stata arricchita da musica e momenti di festa che hanno coinvolto tutti i presenti, creando un clima di autentica convivialità e rafforzando quel senso di appartenenza che da sempre contraddistingue il mondo alpino.

Nel corso dell’evento è stata inoltre presentata ufficialmente la nuova tensostruttura gonfiabile del gruppo Alpini di Cherasco, acquistata in parte con fondi propri e in parte grazie a un bando regionale. Una dotazione importante che rappresenta un investimento concreto per il futuro delle attività del gruppo e per il supporto alla comunità.

“Polenta con il Cappello” si conferma così molto più di una semplice cena: un momento di comunità, solidarietà e tradizione, capace di lasciare un segno profondo e di rafforzare il ruolo degli Alpini come punto di riferimento fondamentale per il territorio.