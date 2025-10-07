Orientamento: le tre scuole dell’IIS “Bianchi Virginio” si presentano nella cavea del Liceo Artistico

L’Istituto di Istruzione Superiore “Bianchi Virginio” apre le porte alle famiglie e agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado con una serata di presentazione che si svolgerà giovedì 9 ottobre alle ore 20:30 nella cavea del Liceo Artistico di Cuneo.

Un’occasione unica per conoscere da vicino i tre percorsi formativi che compongono l’Istituto:

il Liceo Artistico, con il suo biennio comune e i successivi indirizzi dedicati alle Arti figurative, Arti Grafiche e al corso di Architettura e Ambiente;

il Liceo Musicale e Coreutico, valorizza i talenti attraverso lo studio di due tra tutti gli Strumenti Musicali, tra i quali canto (uno principale e uno complementare), Orchestra e Coro, Tecnologie Musicali e Composizione, offrendo numerosi sbocchi nel settore dello spettacolo e della tecnologia musicale;

l’Istituto Tecnico per Geometri (ITG), con un’offerta formativa orientata alle molteplici attività professionali del geometra: progettazione, costruzioni, topografia, estimo, cantiere e sicurezza.

Durante la serata verranno presentati i progetti trasversali che uniscono le tre scuole e sarà dato ampio spazio agli interventi degli studenti, chiamati a raccontare in prima persona la loro esperienza e a rappresentare i diversi indirizzi.

L’incontro sarà arricchito dalla possibilità per i presenti di porre domande e confrontarsi direttamente con docenti e allievi, così da ottenere informazioni concrete e un’immagine autentica della vita scolastica.

La partecipazione è libera, ma, per questioni organizzative e logistiche, è richiesta la prenotazione, tramite il QR code o il link indicato sulla locandina ufficiale, o ancora sul sito dell’Istituto.

Le giornate di Scuola Aperta

Accanto alla serata del 9 ottobre, l’Istituto propone anche le consuete giornate di Scuola Aperta, organizzate nelle sedi delle tre scuole e prenotabili sul sito dell’Istituto.

Studenti e famiglie avranno così ulteriori occasioni di visita, sempre in orario 14.30 – 16.30, con attività e gruppi organizzati: