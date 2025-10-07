Invito delle ACLI Provinciali Cuneesi ad unirsi alla preghiera per la pace, indetta da Papa Leone per l'11 ottobre

Le Acli provinciali Cuneesi, insieme ad altre realtà associative ecclesiali, hanno accolto l’appello di Papa Leone XIV di indire, per l’11 ottobre prossimo, una giornata di preghiera per la pace.

Per quanto riguarda la zona di Cuneo, l’appuntamento è fissato sabato 11 ottobre 2025, con altre associazioni, per partecipare e animare la Messa delle ore 18, celebrata da don Flavio Luciano, vicario episcopale per la pastorale della Diocesi di Cuneo-Fossano e accompagnatore spirituale delle Acli, nella parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in via Dante Livio Bianco 1.

“Invitiamo tutti coloro che non riescono ad unirsi a noi a Cuneo – dice il presidente provinciale Elio Lingua, in una lettera inviata a tutti i consiglieri provinciali e ai presidenti di circoli Acli, anche a nome della Presidenza provinciale – ad organizzare un momento di preghiera (per esempio la recita del rosario, in concomitanza con quella che si terrà in Piazza San Pietro alle 18 dello stesso giorno), in un Circolo Acli, o nella propria parrocchia, in accordo con i parroci, possibilmente insieme ad altre associazioni, per chiedere il grande dono della pace”.

“Cerchiamo di impegnarci in modo sempre più forte e concreto – conclude Lingua -, in questo momento così critico, affinché cessino le guerre e si aprano scenari di pace”.