Bra, la Giunta saluta il ritorno in città di Abderrahmane Amajou

Nella mattinata di oggi, martedì 7 ottobre 2025, la Giunta comunale braidese ha accolto Abderrahmane Amajou – per tutti semplicemente Ab –, attivista ed ex consigliere comunale di Bra, presidente di ActionAid Italia, bloccato con la Flotilla mentre era in viaggio verso Gaza e rientrato in Italia ieri dopo essere stato rilasciato da Israele. Amajou, 39 anni, faceva parte del gruppo di italiani, una quindicina, ancora trattenuti in quanto non avevano voluto firmare il rimpatrio volontario.

“Come Amministrazione - spiega il sindaco Gianni Fogliato - ci è sembrato giusto salutare il ritorno di Ab e ringraziarlo per aver portato un pezzo di Bra nel viaggio della Flotilla, a sostegno della popolazione palestinese martoriata da mesi di attacchi indiscriminati da parte di Israele che hanno causato decine di migliaia di vittime. Peraltro, questo momento cade nella ricorrenza del 7 ottobre 2023, un crimine che deve essere sempre condannato”.

“Adesso però dobbiamo concentrarci sul futuro e anche noi ci auguriamo che finalmente si imbocchi un percorso di pace tanto atteso”.