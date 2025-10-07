Giornata mondiale della Menopausa: visite gratuite negli ospedali di Mondovì e Saluzzo

In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Weekend sulla Menopausa dal 17 al 19 ottobre coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

Il 18 ottobre dalle ore 14:30 alle ore 16:30 ed il 19 ottobre dalle ore 11:30 alle ore 13:30 saranno effettuate visite ginecologiche dedicate alle donne che vivono i cambiamenti della menopausa presso l’Ambulatorio ostetrico-ginecologico (ambulatorio n. 10), a piano terra, dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì in via San Rocchetto n°99.

L’iniziativa è gratuita previa prenotazione al numero 0174/677470 nei giorni dal 13 al 17 ottobre dalle 8 alle 16, oppure tramite e-mail all’indirizzo daniela.cavallera@aslcn1.it

Sempre il 18 ottobre dalle ore 9:30 alle ore 12 ambulatorio aperto dedicato alla salute in menopausa con focus sul metabolismo osseo, obesità, diabete e rischio metabolico, in presenza del medico (Endocrinologo/Dietologo), dell’infermiere dedicato e della dietista, presso:

· Ambulatorio di Endocrinologia-Diabetologia situati nel corridoio degli ambulatori dell’area medica, a Piano Terra, dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì in via San Rocchetto n°99;

· Ambulatorio di Endocrinologia-Diabetologia, situati al Piano Secondo, dell’Ospedale Civile di Saluzzo in via Spielberg n°58.

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria la prenotazione.