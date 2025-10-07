Ospedale di Savigliano, venerdì 10 ottobre l'inaugurazione del nuovo reparto di Ostetricia

Venerdì 10 ottobre alle ore 11.30 l'ospedale di Savigliano inaugurerà ufficialmente il nuovo reparto di Ostetricia, rappresentando un momento significativo per il potenziamento dei servizi sanitari del territorio.

La cerimonia si svolgerà presso la sala congressi dell'ospedale con la partecipazione dell'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, che sottolineerà l'importanza strategica dell'investimento per la rete ospedaliera piemontese.

Durante l'incontro, i direttori generali Giuseppe Guerra (Asl CN1) e Livio Tranchida (A.O. S. Croce e Carle di Cuneo) presenteranno i dettagli del progetto di gestione condivisa del reparto, un modello collaborativo che mira a ottimizzare le risorse e garantire standard assistenziali di eccellenza.

L'evento si concluderà con una visita guidata al nuovo reparto di Ostetricia, permettendo agli intervenuti di conoscere direttamente le strutture e le dotazioni tecnologiche che caratterizzeranno il servizio.

L'inaugurazione rappresenta un investimento concreto nel futuro sanitario del territorio, rafforzando la capacità di risposta dell'ospedale saviglianese alle esigenze delle famiglie e delle future mamme della zona.