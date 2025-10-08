Bra, un allenamento nell’area fitness in piazzetta AIDO, palestra a cielo aperto

Se tra i vostri buoni propositi autunnali c’è quello di fare sport, allora sappiate che a motivarvi c’è l’area fitness in piazzetta AIDO, a Bra. Un’opportunità a costo zero per praticare del movimento sano e mantenere la perfetta forma fisica.

Inaugurata il 1° giugno 2024 nel Parco Sportivo Atleti Azzurri d’Italia, è, legata al progetto dell’AIDO Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero. In campo al fianco della realtà del “dono” la Fondazione CRC che ha sostenuto l’iniziativa d’utilità sociale “A Bra: + Sport + Vita = Prevenzione e Salute”.

L’area fitness outdoor è stata pensata per essere accessibile a tutti, non importa se siete degli sportivi di vecchia data o principianti. Le attrezzature sono in materiali solidi come la vostra forza di volontà per andare ad allenarsi al parco pure in inverno, immersi nel verde (i colori della vita che AIDO ben identifica e rappresenta), pensando al dono: gesto generoso, altruista, anonimo, d’amore verso i tanti pazienti in lista d’attesa per un trapianto.

Insomma, non avete più scuse per saltare l’oretta di fitness quotidiana. Come ha sottolineato l’amministrazione comunale partner dell’iniziativa: «Il benessere parte da iniziative come questa». Ed è vero: ci sono studi che dimostrano come ogni euro investito nello sport ne risparmia dieci in medicine.