Madonna delle Grazie, al via i lavori di asfaltatura in via Barolo

Nella mattinata di oggi, mercoledì 8 ottobre, sono iniziati i lavori di asfaltatura di via Barolo, in frazione Madonna delle Grazie. Il tratto interessato dal cantiere si trova tra l’intersezione con via Castelletto Stura e l’ex tiro a segno.

I lavori, eseguiti dalla ditta “Edilscavi s.r.l.” di Cuneo, completano il lotto di bitumature eseguite durante il 2024 (per un importo complessivo di circa 233 mila euro), in allora non completate a causa dell’interferenza con le infrastrutture Telecom e di illuminazione pubblica.

Nei mesi scorsi, in prossimità della curva dell’ex tiro a segno, era stato sostituito un palo della luce, mentre nelle scorse settimane la Telecom è intervenuta per spostare un altro palo che ostacolava la ridefinizione del tracciato della curva di via Barolo.

I lavori consisteranno nella fresatura dell’asfalto esistente e nella realizzazione di una nuova fondazione e di un nuovo manto stradale nel tratto della curva, al fine di eliminare il “collo di bottiglia” causato dai due pali, ora riposizionati. Successivamente alla riasfaltatura verrà rifatta la segnaletica orizzontale e integrata quella verticale.

Durante le operazioni - che dureranno alcuni giorni - il tratto in prossimità della curva dell’ex tiro a segno sarà interdetto al transito, ma sarà comunque possibile accedere alle abitazioni dalle intersezioni con via Castelletto Stura, via Dogliani e via Carrù.