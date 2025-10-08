Manta festeggia i 40 anni del gruppo Adas: una storia di solidarietà e impegno che continua nel tempo [FOTO]

Roberto Bono di Saluzzo è il donatore più generoso dell’Adas (Associazione Donatori Autonomi del Sangue) di Manta. Con le sue 81 donazioni ha raggiunto la prestigiosa terza medaglia d’oro. È stato premiato insieme a una quarantina di altri volontari donatori domenica, in occasione dei festeggiamenti per i 40 anni del gruppo Adas di Manta.

Il referente Adas di Manta, Davide Forgia, accompagnato dal suo direttivo (Giuseppe Arrò, Vito Bertola, Giacomo Galliano, Giovanni Minetti e Giacomo Bodino), ha accolto il presidente Adas Saluzzo Livio Delfiore e un gruppo di ospiti istituzionali: per la Regione l’assessore Marco Gallo, per la Provincia il presidente Luca Robaldo, per il Comune il sindaco Ivana Casale.

Nutrita la rappresentanza di giovani, in larga parte afferenti all’associazione ‘Giari’ntussià’, presieduta dal consigliere comunale Giuseppe Arrò, che, oltre alle iniziative per i giovani e le famiglie, hanno contribuito a rafforzare le file dell’Adas locale.

Ogni anno vengono raccolte dagli oltre 60 volontari circa 150 sacche, destinate alla Banca del Sangue di Torino. La prossima donazione sarà nel mese di novembre.

Di seguito, ecco i volontari che hanno superato le 40 donazioni, un traguardo che testimonia impegno, generosità e costanza nel tempo: Roberto Bono (81 donazioni), Marco Bonavia (77), Stefano Coppa (76), Gemma Bono (72), Franco Giusiano (67), Danilo Caglieri (64), Gianenrico Gaddi (60), Maurizio Bracco (58), Maria Rosa Perin (54), Walter Giusiano (53), Gianfranco Bonetti (49), Giulio Sacchi (49), Davide Forgia (45), Bruno Sacchi (45), Mara Durando (42), Ivan Degiovanni (41) e Walter Bodino (41).

“Abbiamo celebrato un traguardo importante: 40 anni di attività dell’ADAS Gruppo di Manta, - commenta il sindaco Ivana Casale - una realtà che rappresenta solidarietà, impegno e altruismo”.

Alla cerimonia anche l’assessore regionale Marco Gallo e il presidente della Provincia Luca Robaldo si sono uniti ai ringraziamenti ai tanti donatori.

“Un grande grazie – conclude Casale – va da parte dell’Amministrazione comunale a tutti i donatori benemeriti premiati e a chi, da 40 anni, continua a donare parte di sé per gli altri. Un sentito ringraziamento va anche al presidente dell’ADAS, Livio Delfiore, al referente del gruppo ADAS di Manta, Davide Forgia, e a tutti i componenti del direttivo per il grande lavoro portato avanti negli anni”.