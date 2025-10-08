Cuneo, sottocommissione al lavoro sull’“addendum sicurezza urbana”: primi passi verso il nuovo regolamento della Polizia Locale

La sottocommissione congiunta della VI e della VII Commissione consiliare si riunirà domani, giovedì 9 ottobre alle ore 18, nella sala Consiglio del Comune di Cuneo, per discutere l’“Addendum sicurezza urbana” del Regolamento della Polizia Locale. Un passaggio importante in un percorso appena avviato, che punta a integrare nel documento esistente una sezione specifica dedicata ai temi della sicurezza cittadina.

“In realtà – spiega Noemi Mallone, presidente della VII Commissione – questa è una sottocommissione della commissione, nata per creare un gruppo di lavoro congiunto con la Sesta, che si occupa della Polizia Locale. L’obiettivo è andare a definire un addendum sulla sicurezza urbana da inserire nel regolamento già esistente”.

Mallone precisa che si tratta ancora di un percorso agli inizi: “Siamo in una fase preliminare. Stiamo raccogliendo le idee di tutti i sottocommissari per capire quali siano le esigenze concrete della città. È un tavolo di lavoro che parte da zero: non sappiamo ancora se l’addendum sarà composto da un intero capitolo o da pochi articoli, ma vogliamo partire con basi solide”.

La scelta di costituire una sottocommissione, aggiunge Mallone, nasce dalla volontà di garantire rappresentanza a tutti i gruppi consiliari senza rendere il confronto troppo dispersivo: “Quando il testo sarà pronto, verrà riportato in commissione per la discussione e, successivamente, per l’approvazione definitiva”.

Il tema, sottolinea la presidente, è di grande rilievo per la comunità cuneese: “La sicurezza urbana è un argomento fondamentale, un punto cardine che deve essere al centro delle scelte e della visione futura della nostra città”.