Seggiovia di Argentera, arriva in Giunta il progetto esecutivo per la stazione a monte

Un nuovo passo verso la rimessa in funzione della seggiovia di Argentera si compirà questa sera in Giunta comunale con l'approvazione del progetto esecutivo della stazione a monte.

I lavori erano stati affidati a luglio dall'Unione Montana Valle Stura, per conto del Comune, alla ditta CCM Finotello srl di Pianezza (To), unico partecipante all'avviso pubblico. Venerdì 3 ottobre è stato firmato il contratto e presto potranno iniziare i lavori.



Avrà più tempo invece per presentare il progetto esecutivo per l'impianto di risalita che dovrà superare la validazione dell'ente certificatore Ansfisa.

Sono due, infatti, gli interventi previsti per la rimessa in funzione dello stabilimento sciistico della valle Stura. Uno riguardava la stazione a monte su cui aprirà il cantiere dopo l'approvazione del progetto esecutivo, l'altro invece, richiedeva l'approvazione da un ente terzo e certificatore per poter passare alla fase esecutiva del ripristino e riattivazione dell'impianto di risalita.



Presto, quindi, si potrà tornare a sciare sulle piste di Argentera.