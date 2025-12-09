A Dronero va in scena "La gabbianella e il gatto" con O.P.S. Officina Per la Scena

O.P.S. Officina Per la Scena è lieta di presentare venerdì 12 dicembre alle ore 18.00 presso il Cineteatro Iris di Dronero lo spettacolo “La gabbianella e il gatto”, tratto dal celebre libro di Luis Sepúlveda e portato in scena nella riduzione teatrale di Renzo Sicco e Gisella Bein, con Cristiana Voglino e Monica Calvi. La regia è di Renzo Sicco.

Lo spettacolo racconta, con leggerezza e poesia, una storia che è anche una metafora sul nostro rapporto con la natura: l’uomo contemporaneo, ferendo l’ambiente, finisce per ferire sé stesso. In scena si intrecciano parole e immagini, disegni, voci e musiche che accompagnano il racconto, creando un’esperienza coinvolgente e adatta a grandi e piccini.

Un racconto teatrale delicato e potente che invita a riflettere sul valore del rispetto, dell’accoglienza e della solidarietà.

INFO E PRENOTAZIONI: cineteatroiris.ops@gmail.com



