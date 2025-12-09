“Chiedere è lecito”: il libro che trasforma la domanda in un gesto rivoluzionario

Da oggi, 9 dicembre, è disponibile sul sito dell’editore BookTribu “Chiedere è lecito”, esordio letterario di Christian Marino. Un libro originale e provocatorio, costruito intorno a un gesto tanto semplice quanto potente: fare domande.

In un tempo segnato da crisi identitarie, sovraccarico di stimoli e incertezze quotidiane, Marino invita il lettore a riscoprire la domanda come superpotere per orientarsi nella complessità. Un libro che non dà risposte, ma accompagna – in modo ironico, sincero e a tratti spiazzante – chi è in cammino: giovani in cerca di direzione, adulti in cambiamento, professionisti e creativi in fase di ridefinizione.

631 domande, raccolte in undici “luoghi emotivi”, che toccano temi come ansia, senso, lavoro, relazioni, identità e comunicazione. Il libro è anche uno strumento utile per chi lavora nei media o in ambito creativo e relazionale.

La versione cartacea sarà disponibile dal 12 dicembre in tutte le librerie e store online.



La presentazione ufficiale si terrà venerdì 19 dicembre a Cuneo (ore 18.15) presso La Libreria dell’Acciuga, con un dialogo tra l’autore e Nello Fierro, libraio e promotore culturale.