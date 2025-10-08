Il KPI che incide davvero sull’efficienza del magazzino logistico

L’efficienza operativa oggi non è più solo una questione di spazio o velocità: è il risultato di un equilibrio dinamico tra domanda, scorte e capacità di risposta. In questo contesto, esiste un indicatore chiave, spesso sottovalutato, che ha un impatto diretto sulla produttività, i costi e la qualità del servizio: stiamo parlando del turnover delle scorte.

Questo KPI, quando monitorato e ottimizzato correttamente, consente alle aziende di trasformare il proprio magazzino in una leva strategica, capace di adattarsi rapidamente alle richieste del mercato e ridurre al minimo sprechi e immobilizzazioni di capitale.

Perché è importante monitorare il turnover delle scorte?

Il turnover delle scorte, o rotazione delle merci, misura quante volte le scorte vengono vendute e rimpiazzate in un determinato periodo. È uno dei KPI più rappresentativi dell’efficienza nella gestione dell’inventario. Un alto turnover significa che le merci si muovono rapidamente: il magazzino è dinamico, gli articoli non si accumulano e il capitale circola più velocemente. Al contrario, un basso turnover può indicare eccesso di stock, prodotti obsoleti e costi di stoccaggio inutili.

Automatizzazione e rotazione delle scorte: una sinergia vincente

In un magazzino moderno, la tecnologia è alleata della strategia. Monitorare e migliorare il turnover delle scorte diventa molto più semplice quando i processi sono supportati da sistemi automatizzati e intelligenti. Tra le soluzioni più diffuse, i sistemi AutoStore vengono adottati da molte aziende per ottimizzare la gestione dello spazio e velocizzare le operazioni logistiche. Realtà specializzate come Element Logic si occupano dell'integrazione e personalizzazione di queste tecnologie, facilitando un controllo più accurato delle scorte, una maggiore rotazione e una riduzione dei tempi di esecuzione.

Migliorare il turnover delle scorte seguendo queste strategie

Analizzare la domanda in modo dinamico

La base di una buona gestione dell’inventario è una previsione accurata della domanda. Affidarsi solo ai dati storici non è più sufficiente: oggi è fondamentale incrociare vendite passate, trend stagionali, cicli di vita del prodotto e persino fattori esterni (eventi, promozioni, condizioni macroeconomiche).

Utilizzando strumenti di demand forecasting basati su intelligenza artificiale o modelli predittivi avanzati è possibile anticipare con maggiore precisione le necessità del mercato e adeguare in tempo reale i livelli di scorte.

Applicare la classificazione delle scorte con il metodo ABC

Il metodo ABC è una tecnica di analisi e gestione che suddivide gli articoli in tre categorie in base al loro impatto economico:

A : prodotti ad alta rotazione e valore elevato

: prodotti ad alta rotazione e valore elevato B : prodotti a rotazione media e valore intermedio

: prodotti a rotazione media e valore intermedio C: prodotti a rotazione bassa o marginale

Questa classificazione consente di allocare risorse, spazio e attenzione in modo mirato. Ad esempio, gli articoli di classe A possono essere posizionati in aree di picking rapide e controllati più frequentemente, mentre quelli di classe C possono essere stoccati in zone meno accessibili. In questo modo, si aumenta la rotazione degli articoli più strategici e si ottimizzano le operazioni quotidiane.

Applicare il metodo just-in-time (JIT)

Il principio del just-in-time è semplice ma efficace: mantenere solo le scorte necessarie per soddisfare la domanda immediata, evitando eccessi che generano costi inutili.

Implementare il JIT richiede però un’elevata precisione nella pianificazione, una forte integrazione con i fornitori e strumenti digitali capaci di monitorare lo stato delle scorte in tempo reale. In un ambiente ben organizzato, il JIT permette di:

ridurre lo spazio occupato da merce in eccesso;

minimizzare i costi di magazzino;

aumentare la reattività del magazzino alle richieste del mercato.

Ottimizzare lo spazio e i flussi interni del magazzino

Una disposizione poco efficiente dei prodotti può rallentare il picking, aumentare gli errori e incidere negativamente sulla rotazione delle scorte.

È essenziale mappare accuratamente il layout del magazzino, organizzando gli articoli in base alla loro frequenza di prelievo. I prodotti ad alta rotazione dovrebbero essere collocati in aree facilmente accessibili, mentre quelli a bassa rotazione possono essere spostati in zone periferiche.

Sfruttare le tecnologie digitali per una gestione data-driven

La gestione moderna dell’inventario richiede visibilità completa in tempo reale. Tecnologie come WMS, RFID, sistemi di picking automatizzato e dashboard di controllo KPI permettono di prendere decisioni più rapide e informate. Quando le decisioni sono guidate dai dati, il turnover delle scorte può diventare un KPI realmente sotto controllo, contribuendo direttamente all’efficienza logistica.

Formare e coinvolgere il personale operativo

Anche con i migliori strumenti e processi, un magazzino non può essere efficiente senza un team ben formato. Il personale deve comprendere:

l'importanza del turnover delle scorte;

come utilizzare correttamente i sistemi digitali;

le best practice operative per evitare errori o inefficienze.

Organizzare sessioni di aggiornamento, definire procedure chiare e incentivare comportamenti virtuosi sono tutti elementi fondamentali per creare una cultura aziendale orientata all’efficienza.



















