ARTI MARZIALI / Ottimi risultati per i judoka monregalesi al 6° Memorial Brani Bruno a Prato

Il 6° Memorial “Barni Bruno”, organizzato dalla Società Accademia, con il patrocinio del Comune di Prato e del Comitato Regionale Toscano Fijlkam, settore judo, si è svolto domenica 5 ottobre presso l’Estra Forum di Prato.

La partecipazione, riservata alle classi Preagonisti, cioè Bambini B, Fanciulli e Ragazzi, ha visto la partecipazione di numerose società, provenienti dalla varie parti della nostra penisola. Formula di gara classica, con gironi da quattro atleti, in base al peso e al grado di cintura, con assoluto divieto di utilizzo di tecniche Shime waza (strangolamento e soffocamento) e Kansetzu waza (leve articolari). Arbitraggio affidato ai giudici Fijlkam.

L’A.S.D. Judo Mondovì, accompagnato, guidato e supportato del Maestro Alessandro Brizio, partecipava solo con due atleti:Adele Gallo, inserita in una poule con due cinture verdi, ha raggiunto raggiungere un sudatissimo bronzo mentre Stefan Chelmus, autore di tre gare tecnicamente eccellenti, ha ottenuto una splendida medaglia d’oro

Importantissima vittoria, infine, nel torneo a squadre dell’Accademia Torino, per l’occasione costituita da judoka dell’Accademia Santhena, dell’Accademia Giaveno e dal Judo Mondovì, che è riuscita a primeggiare in un torneo di levatura nazionale.