Premio al merito a Sommariva Perno: celebrati gli studenti più brillanti dell’anno

Sabato 4 ottobre si è svolta la cerimonia di consegna del “Premio al merito 2024/2025”, bandito per il sedicesimo anno consecutivo dal Centro culturale San Bernardino e riservato all’alunno migliore di ciascuna delle due sezioni dell’Istituto Comprensivo al termine della Terza media.

Il “Premio al merito”, istituito nel 2010, consiste in un buono di € 300 per l'acquisto dei libri per il primo anno delle Superiori. E' un modo concreto che il Centro culturale continua ad offrire per premiare e valorizzare le giovani eccellenze della scuola sommarivese, ma anche per sollecitare tutti gli alunni a dare sempre il meglio di sé.

Anche quest’anno il premio è stato assegnato in collaborazione con il Gruppo Volontari di Sommariva Perno, da sempre molto attento e vicino ai ragazzi e alle famiglie sommarivesi.

Al termine dell’anno scolastico 2024/2025 sono risultati vincitori del premio al merito Ginevra Torrero e Ettore Roello, allievi rispettivamente della III A e della III B.

Hanno poi ricevuto il “Riconoscimento al merito” e un libro sulla storia di Sommariva Perno anche altri quattro alunni, tutti della IIIB (Alex Brossa, Agnese Corazza, Matilde Martino e Alessandro Ruata) per i loro risultati di eccellenza al termine della Terza media.

Il premio, sostenuto come sempre anche dalla Banca d'Alba, che crede molto nei giovani, è stato consegnato dal sindaco, Stefano Rosso, dall'assessore all’istruzione dott.ssa Silvana Bissolino, dalla prof.ssa Manuela Demichelis in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo di Sommariva Perno, dalla dott.ssa Simona Garetto, responsabile della Filiale di Banca d'Alba, e da Beppe Muò, in rappresentanza dei Direttivi del Centro culturale San Bernardino e del Gruppo Volontari di Sommariva Perno di cui fa parte.

La cerimonia si è poi conclusa in musica: Paola Lombardo, voce, e Mario Cosco, chitarra, hanno reso omaggio ai ragazzi premiati con una divertente “kermesse musicale rattoppata”, fatta di canzoni, pupazzi parlanti, battute, molto apprezzata da tutti i presenti. Un’atmosfera leggera che ha ancora una volta impreziosito una serata in cui la scuola è stata centro di vita e di gioia per tanti ragazzi e per le loro famiglie.



