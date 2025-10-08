Una nuova bilancia pesapersone a sedia per la RSA Ospedale Civile di Busca

È stata acquistata dall’ Ospedale Civile di Busca RSA con offerte e donazioni in memoria delle signore Maria Ravera Aira e Adriana Cerruti una bilancia pesapersone a sedia.

Alla consegna insieme al presidente Tommaso Alfieri era presente lo staff socio sanitario dell’Ente il direttore sanitario Pavol Zajac, la responsabile socio assistenziale Gabriella Brino, la coordinatrice infermieristica Carola Manassero, l’infermiera Olga Moldoveanu, il fisioterapista Stefano Paleni e la OSS Michela Talamo.

La bilancia pesapersone professionale a sedia è stata progettata per favorire la rilevazione del peso di persone con difficoltà di deambulazione.

“Ringraziamo -dice il presidente Tommaso Alfieri – tutti coloro hanno contribuito raccogliere i mille euro necessari al suo acquisto che sarà utile per i nostri ospiti. Avevamo lanciato un appello qualche mese fa ed abbiamo avuto una bella risposta. La cultura del dono è ancora presente nella nostra comunità”.