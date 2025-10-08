Statale 21: senso unico alternato per lavori di ammodernamento impianti

Dopo qualche settimana di interruzione lavori, sono ripresi gli interventi di ammodernamento agli impianti della galleria Barricate sulla Statale 21 del Colle della Maddalena.

Per consentire le opere sono in corso limitazioni al traffico tra i km 44+450 e 45+310. A partire da ieri, martedì 7 ottobre, e fino al 28 novembre la circolazione verrà gestita a senso unico alternato, mediante impianto semaforico o movieri, agli imbocchi della galleria.



L'ordinanza di Anas spiega come l'intervento si renda necessario per eseguire i lavori di sostituzione e adeguamento degli impianti esistenti, l'ammodernamento degli impianti tecnologici, di illuminazione pubblica e segnaletica luminosa.



Qualora le condizioni del traffico o ambientali o meteorologiche lo richiedessero, l’Impresa esecutrice dei lavori sarà tenuta ad effettuare il servizio di pilotaggio e guardiania.