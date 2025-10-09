CFP Cemon: le studentesse hanno curato trucco e acconciature per uno shooting d'autore

Le studentesse dei corsi professionali di estetica e acconciatura del CFP Cemon sono state protagoniste di un’esperienza formativa unica, che ha unito creatività e tecnica in un contesto d’eccellenza: uno shooting fotografico di moda e bellezza realizzato in collaborazione con due importanti brand cosmetici, Nuagemma e Najtù, dell’azienda Bioelite di proprietà della Dott.ssa Chiara Scarzella e con la Maison Dray, del giovane stilista Enrico Dray.

L’evento ha rappresentato un vero e proprio connubio tra il mondo della cosmesi e quello dell’alta moda, offrendo alle allieve la possibilità di mettere alla prova le proprie competenze tecniche e creative. Le studentesse si sono occupate del make-up e delle acconciature per le modelle impegnate nella realizzazione dello shooting, contribuendo alla valorizzazione dei prodotti cosmetici e degli abiti scelti per la sessione fotografica.

La giornata si è svolta nella suggestiva cornice della località Perontoni, situata tra Paroldo e Sale San Giovanni, dove le tradizioni e i paesaggi dell’Alta Langa hanno fatto da sfondo a un’atmosfera raffinata e ispiratrice.





Guidate dallo stilista Enrico Dray, che ha suggerito le linee estetiche da abbinare alle sue creazioni sartoriali, le allieve hanno curato ogni dettaglio dei look, realizzando make up luminosi e naturali e acconciature eleganti e originali, in perfetta armonia con lo stile della Maison e la filosofia dei brand cosmetici.

“Desidero ringraziare la Dott.ssa Scarzella per averci invitate a partecipare a un evento che ha rappresentato una splendida occasione di crescita e confronto con il mondo professionale”, ha dichiarato Simona Giacosa, direttrice della sede CFP Cemon di Ceva.



“Un plauso va alle nostre studentesse, che hanno dimostrato entusiasmo, precisione e spirito creativo, dando vita a un vero tripudio di stile e bellezza. Un ringraziamento speciale anche alla docente Marta Piccioni, che ha accompagnato e supervisionato con grande professionalità questo momento formativo, in cui scuola, impresa e territorio si sono incontrati in perfetta sinergia.”

L’esperienza ha offerto alle studentesse un’importante opportunità di confronto con il mondo reale del beauty e della moda, confermando come la formazione professionale del CFP Cemon sappia coniugare competenza tecnica, passione e creatività.