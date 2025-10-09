Eugenio Maria Fagiani in concerto alla Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Cuneo

Il Cuneo Organ Festival proseguirà il 19 ottobre alle 17 con il concerto del Maestro Eugenio Maria Fagiani alla Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Corso Nizza.

Per l’occasione verrà utilizzato l’organo a canne “Carlo Vegezzi-Bossi (1897)”, restaurato nel 2011 da Brondino Vegezzi-Bossi.

Ingresso gratuito. Per informazioni telefonare al numero 329.2266200 oppure scrivere a cuneoorganfestival@gmail.com.

Programma:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Preludio e Fuga in mi minore, BWV 548

Franz Liszt (1811-1886) San Francesco d’Assisi che predica agli uccelli

Felix Mendelssohn (1809-1847) Quarta Sonata op. 65, in si bemolle maggiore

(Allegro con brio-Andante religioso-Allegretto-Allegro maestoso e vivace)

Marco Enrico Bossi (1861-1925) Intermezzo lirico Scherzo (dalla Sinfonia Tematica)

Nota di Sala

Eugenio Maria Fagiani, organista e compositore di fama internazionale, si esibisce in Europa, Asia, Americhe e Medio Oriente. Collabora con La Verdi di Milano e la Filarmonica Toscanini. È organista a La Verna e nella Cattedrale di Arezzo, dirige festival organistici e tiene masterclass e conferenze in sedi prestigiose. Le sue incisioni, premiate dalla critica, sono pubblicate da Decca, Warner, Da Vinci. Nel 2024 ha ricevuto in Russia il premio di Organista dell’Anno.