Ripartono gli incontri con Unidea a Mondovì

Giovedì 16 ottobre l'Università degli Adulti di Mondovì (Unidea) riprende in sala comunale "Scimé" le sue lezioni settimanali aperte a tutti gli interessati ad un aggiornamento culturale condotto da esperti disponibili e generosi con linguaggio chiaro e comprensibile a tutti.

Il primo incontro sarà con il prof. Nicola Duberti e il suo recente intenso libro di versi italiani "Fentanyl 50", introdotto da Paolo Roggero. Il giovedì dopo, 23 ottobre, la prof.a Susanna Ghiazza illustrerà "la rivoluzione della quarta dimensione nell'arte di Pablo Picasso".

Altrettanto vari e interessanti saranno i successivi incontri, i cui relatori e argomenti saranno via via annunciati anche su queste pagine. Sono previsti inoltre momenti di convivialità (il primo, mercoledì 29 ottobre, castagnata al Merlo), e momenti di musica, visite guidate a mostre e alla scopetta del territorio.

Per l'Unidea sarà il 43.mo anno accademico, diviso in due cicli: il primo fino a metà dicembre ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17, il secondo da metà febbraio a metà maggio 2026.