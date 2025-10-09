Saluzzo, multe per oltre mezzo milione di euro, ma l’incasso effettivo è stato di appena 200 mila euro

Al consigliere di minoranza Giovanni Damiano, che chiedeva di conoscere quale fosse l’importo economico derivante al Comune dall’attività della Polizia municipale di Saluzzo nello scorso anno, ha risposto l’assessore delegato Enrico Falda.

Dal 1°settembre 2024 al 31 agosto 2025 sono stati accertate complessivamente, a vario titolo, 8147 violazioni al codice della strada.

Nel dettaglio, le sanzioni per accertamenti cosiddetti “statici” (divieto di sosta) sono state 1516 (importo 77 mila 166 euro), per quelli “dinamici” (servizi di pattuglia lungo le strade) 3743 (importo 360 mila 589 euro), per quelli d’ufficio 63 (15 mila 804 euro).

Il totale del dovuto alle casse comunale ammonta, per questo arco temporale, a 557 mila 381 euro, anche se quanto effettivamente incassato è ad oggi di 327 mila 746 euro.

A queste vanno aggiunti i controlli per le soste a pagamento effettuati dagli ausiliari del traffico: 2825 sanzioni per un importo di 103 mila 821 euro.

Sono da considerate anche le multe conseguenti ad accertamenti per reati ambientali o per violazioni alle norme sul commercio: 38 per un importo totale di 12 mila 230 euro, ma solo 2 mila e 309 sono stati al momento riscossi.

L’assessore Falda, sulla scorta di questi dati, ha evidenziato come esista per il Comune un problema di riscossione crediti – ammonta a circa 200 mila euro le cifra per multe ancora da incassare- sottolineando anche come il Corpo dei vigili urbani sia attualmente sotto organico, dotato di 15 unità di cui alcuni impegnati in attività d’ufficio e quindi esclusi dal servizio di pattuglia.

Il segretario comunale, Paolo Flesia Caporgno, dal canto suo, ha fatto notare come l’attuale normativa non consenta al momento di implementare il loro numero.