Savigliano: è partito il censimento 2025

Anche quest'anno sono 348 le famiglie saviglianesi sorteggiate coinvolte nel censimento 2025, ovvero le domande dell'Istat volte a “fotografare” le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione a livello nazionale, regionale e locale.

Il “Censimento permanente delle popolazioni e delle abitazioni”, questa la dicitura completa, ha preso il via lunedì 6 ottobre e terminerà il 23 dicembre prossimo.

A Savigliano la rilevazione campionaria è quella denominata “da Lista”, e le domande anche per il 2025 sono variegate: dal numero dei componenti della famiglia alle caratteristiche della propria abitazione.

I saviglianesi sorteggiati, ovviamente già avvertiti, possono compilare i quesiti on-line e restituirlo in autonomia entro il 9 dicembre.

Dal 12 novembre partirà il recupero con i cosiddetti “rilevatori”: se non si ha compilato il questionario online si verrà contattati da un operatore comunale per un'intervista telefonica o faccia a faccia.

«In alternativa – precisano dal Municipio – ci si può sempre recare in Comune, presso l'Ufficio anagrafe, negli orari di apertura. Ricordiamo che partecipare al Censimento è un obbligo di legge».



