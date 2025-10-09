Ferrero si prepara a festeggiare i suoi primi ottant’anni col lancio di cinque nuovi prodotti  [FOTO E VIDEO]

Prima edizione a Milano per l’Innovation Day organizzato da Ferrero Italia. Un momento per fare un punto sulle importanti novità di prodotto cui Alba guarda per proseguire il proprio processo di crescita alla vigilia dell’anno, il 2026, che segna i primi 80 anni del gruppo.

A fare gli onori di casa il presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia Fabrizio Gavelli, da poco meno di un anno sul ponte di comando della controllata italiana del gruppo. A lui il compito di presentare di fronte a una platea di giornalisti e addetti ai lavori i cinque prodotti che accompagneranno il cammino del gruppo verso questo importante anniversario.

LE INNOVAZIONI PRESENTATE A MILANO

Cinque i prodotti presentati nel corso della mattinata tenuta nella location di Casa Lago, in via San Tomaso.

Proseguendo il percorso di innovazione che ha caratterizzato Nutella negli ultimi 24 mesi e che ha visto l’apice nel corso del 60esimo anniversario dalla sua creazione, per il segmento "frozen bakery" è stata presentata Nutella Crêpe, la prima crespella pronta, targata Nutella.

Nel segmento delle barrette proteiche e alla frutta e cereali, è stata presentata ufficialmente Eat Natural Fetta alla Frutta , fetta alla frutta, una linea di barrette morbide alla frutta caratterizzata da una lista ingredienti contenuta, che si riduce a soli due ingredienti nelle versioni arachidi e nocciole. Le barrette Eat Natural Fetta alla Frutta sono realizzate con ingredienti di origine naturale, come datteri, mele, mirtilli rossi, nocciole, mandorle e arachidi.

Le novità coinvolgono anche il marchio Kinder. Nascono infatti sia i biscotti Kinder Duo, che si affiancano agli ormai affermati Kinder Kinderini, con l’obiettivo di ampliare l’offerta del brand nel segmento dei biscotti adatti alla merenda, sia il nuovo Kinder Crispy, il primo snack Kinder che coniuga wafer, biscotto e cioccolato, destinato ampliare l’offerta Kinder in un segmento già ampiamente presidiato dall’iconico Kinder Bueno.

Infine, sono state presentate tre nuove varianti di tavolette firmate Ferrero Rocher: Fondente 70%, Caramello Salato e Nocciola, Noci di Macadamia e Nocciola.

"L’INNOVAZIONE VALORE FONDANTE"

"Per Ferrero l’innovazione è un valore fondante e rappresenta il motore di un sistema che unisce qualità, persone e unicità. In Italia l’innovazione si muove lungo due direttrici, condivise con il Gruppo: il rafforzamento della nostra leadership nel core business, caratterizzato da marchi iconici e amati dai nostri consumatori e l’espansione verso nuovi segmenti, anche con nuovi brand”, ha commentato Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia.

“Per consolidare la nostra leadership sul mercato italiano, marchi come Nutella, Kinder e Ferrero Rocher si sono allargati a nuove categorie e al contempo l’azienda ha costruito una solida strategia focalizzata sul presidio di territori strategici, come la prima colazione, le ricorrenze e lo snacking. Parallelamente, il Gruppo mira a espandersi attraverso l’ingresso in nuove categorie di prodotto, come le barrette proteiche e alla frutta e cereali, i gelati, le tavolette di cioccolato e i prodotti fresh e frozen bakery, garantendo un costante percorso di creazione di valore per i nostri consumatori, per i nostri clienti e per garantire la crescita continua di Ferrero in Italia”, ha aggiunto.

SECONDO PRODUTTORE AL MONDO DI BISCOTTI

In Italia Ferrero opera in ben 12 categorie di prodotto, con un portafoglio che conta oltre 30 brand. Come evidenziano i dati di Circana, Ferrero tra il 2021 e il 2025 è l’azienda con il più alto livello di crescita nel mercato di riferimento, confermandosi come uno dei principali motori di sviluppo nel settore del largo consumo. Tra i numeri che il presidente e ad Gavelli ha fornito nel corso della presentazione quelli riguardanti la collocazione del gruppo nel settore dei biscotti: "Quello italiano è il terzo mercato al mondo e Ferrero è ormai il secondo produttore al mondo", ha spiegato.

PARLA L'AD GAVELLI [VIDEO]