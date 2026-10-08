A Boves 42 negozi lavorano per Autismo Help Cuneo: sabato l'incasso va in beneficenza

Sabato 10 ottobre la città di Boves sarà teatro di un grande e inedito gesto di comunità e solidarietà. Un’iniziativa senza precedenti in virtù del quale 42 attività commerciali e artigianali cittadine lavoreranno tutto il giorno per Autismo Help Cuneo. L'intero guadagno della giornata infatti verrà devoluto all'associazione con sede a Mondovì, che da 25 anni si occupa di tutelare,e sostenere le persone con autismo e le loro famiglie in tutta la provincia di Cuneo. L'iniziativa, intitolata “Insieme possiamo fare molto”, è nata dalla sinergia tra i commercianti dell’associazione “La Sporta” (che per l’occasione sfoggia un logo con un cuore a simboleggiare il legame tra esercenti, clienti e solidarietà ndr) ed ha il patrocinio del Comune di Boves.

"Boves è una città in cui, fortunatamente, le attività lavorano bene — spiegano i commercianti de La Sporta promotori dell’iniziativa — Per questo motivo abbiamo pensato che, almeno un giorno all’anno, unendoci avremmo potuto fare qualcosa di grande per chi ha bisogno di sostegno".

Soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione Comunale di Boves: "Si tratta di una grandissima e magnifica iniziativa che ci inorgoglisce profondamente. Ancora una volta dimostriamo come la nostra comunità, nel momento in cui vuole collaborare per realizzare qualcosa di bello, sappia farlo con una forza straordinaria. La quantità di commercianti che si sono messi in gioco per fare del bene a tanti bambini e ragazzi fa venire i brividi di gioia. È un qualcosa di entusiamante all'interno del quale siamo orgogliosi di fare la nostra parte".

Sincero, quasi commosso, il ringraziamento di Autismo Help Cuneo: "Un segnale di vicinanza e sensibilità che ci emoziona profondamente. Vedere 41 attività commerciali di una città importante come Boves scegliere di donarci il frutto del proprio lavoro ci fa capire quanto il tessuto locale possa fare la differenza quando si unisce. Invitiamo dunque tutti i cittadini a fare uno o più acquisti sabato 10 ottobre a Boves: con un semplice gesto quotidiano, ognuno di voi aiuterà a costruire risposte concrete per i nostri ragazzi e per il loro futuro".

Chiunque voglia sostenere l'iniziativa non deve fare altro che recarsi a Boves nella giornata di sabato 10 ottobre ed effettuare i propri acquisti presso gli esercizi commerciali aderenti, riconoscibili dalla locandina promozionale dell'evento e da una scatolina salvadanaio appositamente realizzata per l'occasione che resterà all'interno dell'esercizio commerciale fino a fine mese per consentire di effettuare una donazione anche a chi non riuscirà ad essere a Boves sabato 10 ottobre.

L'elenco delle attività di Boves aderenti all'iniziativa

Cavallo Salumeria Alimentari

Cavallera Casalinghi

Eliana Abbigliamento

Claudia Acconciature

Gelateria Make'

Bisotto Casalinghi

Vision Ottica Ferrua

Il Prato di Mirella Erboristeria

Frenky' s Barber Shop

Dolce Idea

I Barbieri

Farmacia Soffietti - Cavallo

Panetteria Armando

Riba Confezioni

Caffè Roma

Capelli in Vista by Marco

Il salone di Lorenzo

Bar Yenga

Ristorante Passion

Pellegrino Calzature

Un Mondo di Fiori

Becchis Cicli

Centro ottico bovesano

L' Angolo del Benessere

Fausto Gioielleria

Lavasecco Mara

Luca Sangiovanni

Lavasecco Central Sec

Marti Crea

Paola Gondolo Centro Olistico

Beccaria Pasticceria

Valeria Revello Parrucchiera

Merceria Novità

Panetteria Beccaria

Armonia e Benessere

Beauty Sil

Piacersi

Olivero bici

La Botte Enoteca

Sara Caffarato fisioterapista

Ezio Marro Calzolaio







