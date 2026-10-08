A Boves 42 negozi lavorano per Autismo Help Cuneo: sabato l'incasso va in beneficenza

Sabato 10 ottobre la città di Boves sarà teatro di un grande e inedito gesto di comunità e solidarietà. Un’iniziativa senza precedenti in virtù del quale 42 attività commerciali e artigianali cittadine lavoreranno tutto il giorno per Autismo Help Cuneo. L'intero guadagno della giornata infatti verrà devoluto all'associazione con sede a Mondovì, che da 25 anni si occupa di tutelare,e sostenere le persone con autismo e le loro famiglie in tutta la provincia di Cuneo. L'iniziativa, intitolata “Insieme possiamo fare molto”, è nata dalla sinergia tra i commercianti dell’associazione “La Sporta” (che per l’occasione sfoggia un logo con un cuore a simboleggiare il legame tra esercenti, clienti e solidarietà ndr) ed ha il patrocinio del Comune di Boves.
"Boves è una città in cui, fortunatamente, le attività lavorano bene — spiegano i commercianti de La Sporta promotori dell’iniziativa — Per questo motivo abbiamo pensato che, almeno un giorno all’anno, unendoci avremmo potuto fare qualcosa di grande per chi ha bisogno di sostegno".
Soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione Comunale di Boves: "Si tratta di una grandissima e magnifica iniziativa che ci inorgoglisce profondamente. Ancora una volta dimostriamo come la nostra comunità, nel momento in cui vuole collaborare per realizzare qualcosa di bello, sappia farlo con una forza straordinaria. La quantità di commercianti che si sono messi in gioco per fare del bene a tanti bambini e ragazzi fa venire i brividi di gioia. È un qualcosa di entusiamante all'interno del quale siamo orgogliosi di fare la nostra parte".
Sincero, quasi commosso, il ringraziamento di Autismo Help Cuneo: "Un segnale di vicinanza e sensibilità che ci emoziona profondamente. Vedere 41 attività commerciali di una città importante come Boves scegliere di donarci il frutto del proprio lavoro ci fa capire quanto il tessuto locale possa fare la differenza quando si unisce. Invitiamo dunque tutti i cittadini a fare uno o più acquisti sabato 10 ottobre a Boves: con un semplice gesto quotidiano, ognuno di voi aiuterà a costruire risposte concrete per i nostri ragazzi e per il loro futuro".
Chiunque voglia sostenere l'iniziativa non deve fare altro che recarsi a Boves nella giornata di sabato 10 ottobre ed effettuare i propri acquisti presso gli esercizi commerciali aderenti, riconoscibili dalla locandina promozionale dell'evento e da una scatolina salvadanaio appositamente realizzata per l'occasione che resterà all'interno dell'esercizio commerciale fino a fine mese per consentire di effettuare una donazione anche a chi non riuscirà ad essere a Boves sabato 10 ottobre.
L'elenco delle attività di Boves aderenti all'iniziativa
Cavallo Salumeria Alimentari
Cavallera Casalinghi
Eliana Abbigliamento
Claudia Acconciature
Gelateria Make'
Bisotto Casalinghi
Vision Ottica Ferrua
Il Prato di Mirella Erboristeria
Frenky' s Barber Shop
Dolce Idea
I Barbieri
Farmacia Soffietti - Cavallo
Panetteria Armando
Riba Confezioni
Caffè Roma
Capelli in Vista by Marco
Il salone di Lorenzo
Bar Yenga
Ristorante Passion
Pellegrino Calzature
Un Mondo di Fiori
Becchis Cicli
Centro ottico bovesano
L' Angolo del Benessere
Fausto Gioielleria
Lavasecco Mara
Luca Sangiovanni
Lavasecco Central Sec
Marti Crea
Paola Gondolo Centro Olistico
Beccaria Pasticceria
Valeria Revello Parrucchiera
Merceria Novità
Panetteria Beccaria
Armonia e Benessere
Beauty Sil
Piacersi
Olivero bici
La Botte Enoteca
Sara Caffarato fisioterapista
Ezio Marro Calzolaio