Fedeltà al Lavoro: premiati i buschesi Valerio Fusta e Giovanni Lombardo

Nella mattinata di domenica 4 ottobre, si è svolta la 73ª edizione della premiazione "Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico" organizzata dalla Camera di Commercio di Cuneo, quest’anno ospitata nella suggestiva cornice del Complesso Monumentale di San Francesco, in occasione dell’anno in cui ricorrono gli 800 anni dalla morte del santo.



Durante la cerimonia, si è svolta la consegna del riconoscimento agli imprenditori che hanno svolto la propria attività lavorativa per 35 anni. Tra i premiati, i due coltivatori diretti buschesi Giovanni Lombardo e Valerio Fusta, quest'ultimo presente alla consegna.



In rappresentanza del Comune di Busca, la vicesindaca Beatrice Aimar: «È per noi motivo di orgoglio essere rappresentati da due realtà agricole che in questi 35 anni hanno contribuito alla crescita del settore agricolo cuneese, vero motore economico della provincia e settore d’eccellenza riconosciuto sia a livello regionale che nazionale».



