Fiera del Marrone, Confcommercio chiede un confronto con il Comune sulla viabilità

La Fiera Nazionale del Marrone si avvicina e, accanto all’attesa per uno degli appuntamenti di maggiore richiamo della città, cresce l’attenzione degli operatori commerciali sulle conseguenze che l’organizzazione della manifestazione potrebbe avere sul commercio in sede fissa.

A raccogliere le preoccupazioni di numerosi commercianti è Confcommercio Cuneo, che pone in particolare l’accento sulla prevista chiusura di corso Nizza e sulle modifiche alla viabilità legate allo svolgimento dei mercati straordinari.

Per le attività commerciali, sottolinea l’associazione, il periodo della Fiera rappresenta un momento particolarmente importante dal punto di vista economico. Da qui la richiesta di fare in modo che l’organizzazione degli eventi e delle iniziative collaterali valorizzi l’intero sistema commerciale cittadino, senza compromettere accessibilità e fruibilità delle attività in sede fissa proprio nelle giornate considerate strategiche per il fatturato delle imprese.

Confcommercio precisa di non voler alimentare una contrapposizione tra commercio fisso e ambulante e ribadisce il riconoscimento delle esigenze degli operatori del commercio su area pubblica, rappresentati da FIVA Cuneo, parte dello stesso sistema associativo. L’obiettivo indicato è piuttosto quello di trovare un equilibrio tra le diverse esigenze, nell’interesse delle imprese, dei cittadini e della città.

In questa direzione, Confcommercio Cuneo ha chiesto un incontro urgente all’assessore alle Attività Produttive del Comune di Cuneo, Luca Serale, fissato per lunedì 12 ottobre. Sul tavolo ci saranno le criticità segnalate dagli operatori e la possibilità di individuare eventuali soluzioni e correttivi, con particolare attenzione a viabilità, accessi, parcheggi e fruibilità dell’asse commerciale cittadino.

L’associazione invita quindi le imprese dell’asse centrale della città a partecipare all’incontro, ritenendo importante che commercianti, pubblici esercizi e operatori economici possano portare direttamente all’attenzione dell’Amministrazione le proprie esigenze.

L’appuntamento è per lunedì 12 ottobre alle ore 14, presso la Sala Vinai di via Roma 4, a Cuneo.

«La Fiera del Marrone deve rappresentare un’opportunità per tutto il tessuto economico della città», è la posizione di Confcommercio Cuneo, che chiede che le scelte organizzative tengano conto delle diverse categorie coinvolte e individuino «il miglior equilibrio possibile».

Per il presidente di Confcommercio Cuneo, Roberto Ricchiardi, la priorità è dunque aprire un confronto concreto con l’Amministrazione e arrivare a soluzioni condivise. L’appello rivolto alle imprese è a partecipare numerose all’incontro per «far sentire la propria voce» e contribuire direttamente alla definizione dei possibili correttivi.