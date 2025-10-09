Pagamenti istantanei in euro più rapidi e più sicuri diventano una realtà

A partire da oggi inviare denaro in tutta la zona euro sarà più rapido e più sicuro che mai. Grazie alle nuove norme europee sui pagamenti istantanei, le persone e le imprese possono ormai trasferire denaro in euro in pochi secondi, in qualsiasi momento e in tutta la zona euro.

I prestatori di servizi di pagamento (PSP) sono ora obbligati a offrire ai loro clienti il servizio di bonifici istantanei in euro. Inoltre, al fine di combattere le frodi nei pagamenti riguardanti i bonifici in euro, essi forniscono il servizio di verifica del beneficiario (VoP). Ciò rende i pagamenti istantanei maggiormente disponibili, più sicuri e più accessibili a tutti in tutta la zona euro.

Maria Luis Albuquerque, Commissaria per i Servizi finanziari e l'Unione del risparmio e degli investimenti, ha dichiarato: "Oggi inizia una nuova era per i pagamenti in Europa. Il regolamento sui pagamenti istantanei migliorerà notevolmente la vita quotidiana dei nostri cittadini e delle nostre imprese, consentendo loro di inviare e ricevere pagamenti istantaneamente e 24 ore su 24. Ciò renderà le operazioni più sicure, grazie all'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di verificare il beneficiario e di inviare una segnalazione al pagatore in caso di errore o sospetto di frode. Monitoreremo l'attuazione concreta negli Stati membri in modo che tutti possano beneficiare appieno di queste nuove norme."