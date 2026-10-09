Temporali in Granda, doppio intervento dei vigili del fuoco a Barge e Racconigi: fiamme ai pali della luce

Doppio intervento dei vigili del fuoco in provincia di Cuneo tra la serata di giovedì 8 ottobre e la notte appena trascorsa, a causa dei temporali che dal tardo pomeriggio hanno interessato diverse zone della Granda. In entrambi i casi, le squadre sono state chiamate a intervenire per la presenza di fiamme su pali delle linee elettriche, riuscendo a risolvere tempestivamente le situazioni.

Il primo allarme è scattato a Barge intorno alle 21.15, dove è stato segnalato un principio d’incendio a un palo della linea elettrica. Qualche ora più tardi, intorno alla mezzanotte e mezza, un episodio analogo si è verificato a Racconigi, rendendo necessario un secondo intervento dei pompieri.

In entrambi i casi, il pronto intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha consentito di mettere rapidamente in sicurezza le situazioni. Non si registrano danni a persone o cose.