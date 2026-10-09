Alba: incendio in un capannone dismesso in via San Rocco. Non si esclude la presenza di persone all’interno [FOTO E VIDEO]

Aggiornamento delle ore 21.40. E’ imponente lo schieramento di mezzi e uomini al lavoro per contenere il grande incendio che poco prima delle ore 20 di questa, venerdì 9 ottobre, si è sviluppato all’interno dell’ex caseificio Cappello di via San Rocco ad Alba.

Sul posto stanno operando tutti gli uomini in servizio presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alba, col turno entrato in serata che si è affiancato a quello che avrebbe dovuto smontare alle 20. Insieme alle squadre albesi, impegnate con quattro mezzi, operano i volontari intanto giunti da Bra, Fossano, Racconigi, Sommariva del Bosco e Cortemilia. Dal Comando provinciale è intanto arrivato un carro respiratori.

Si lavora per contenere le fiamme, mentre non si sono al momento risultanze circa la presenza, al momento dell’incendio, di persone che possano essere rimaste intrappolate all’interno dell’edificio. Secondo alcuni testimoni i piani alti dello stesso sarebbero abitualmente occupati da immigrati privi di dimora, soliti a trascorrervi la notte.

Al fianco dei vigili del fuoco sono anche presenti i Carabinieri della vicina stazione e numerosi mezzi e volontari delle associazioni di soccorso, mentre sul posto è anche arrivato il sindaco Alberto Gatto, che segue l’evoluzione dei fatti in contatto con le forze dell’ordine.

IL VIDEO

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Momenti di apprensione, ad Alba, in seguito all'incendio divampato in un capannone dismesso in via San Rocco 6, lungo la circonvallazione cittadina, nei pressi della sede Egea Iren.

In corso l'intervento dei vigili del fuoco, allertati dopo alcune esplosioni susseguitesi nella struttura, conosciuta come l’ex caseificio Cappello.

Segnalata la presenza di alcune persone all'interno dello stabile andato in fiamme, forse "senzatetto" o comunque individui alla ricerca di un riparo per la notte.